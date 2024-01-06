Футболистка Подшибякина ответила на вопрос о продолжении игровой карьеры

Ирина Подшибякина, в минувшем сезоне являвшаяся защитницей ЖФК «Локомотив», рассказала, связана ли она на текущий момент контрактными обязательствами с каким-либо клубом женской Суперлиги.

«Связана ли контрактом с клубом женской Суперлиги? На данный момент нет. Изменится ли это в будущем? Мы посмотрим. Пока я не знаю. Есть большие перспективы в медиа (улыбается). Как мне все говорят, я пока не понимаю. Хотелось бы ещё чуть-чуть поиграть, но посмотрим: в роли профессионала или нет», — сказала Подшибякина в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Суперлиги с 41 очком стал санкт-петербургский «Зенит». В свою очередь, «Локомотив», заработавший 37 очков, занял третье место.