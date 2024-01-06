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Сборная России почтила память Валерия Лобановского, ему сегодня могло исполниться 85 лет

Сборная России почтила память Валерия Лобановского, ему сегодня могло исполниться 85 лет
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Сборная России в телеграм-канале почтила память советского тренера Валерия Лобановского. Сегодня, 6 января, легендарному специалисту могло исполниться 85 лет.

«Сегодня Валерию Васильевичу Лобановскому могло бы исполниться 85 лет. Великий советский тренер, который привёл сборную СССР к серебряным медалям Евро-1988 и бронзе Олимпиады-1976.

Помним», — написано в сообщении.

В период карьеры футболиста Валерий Лобановский выступал за киевское «Динамо», одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтёр». Став тренером, он возглавлял «Днепр», киевское «Динамо», сборные СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. В начале 2017 года УЕФА включила его в список 10 величайших тренеров европейского футбола. Валерий Лобановский ушёл из жизни в 2002 году.

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