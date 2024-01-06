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Алдонин: если Россия не вернётся на международную арену, нужно продолжать развивать детей

Алдонин: если Россия не вернётся на международную арену, нужно продолжать развивать детей
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Бывший футболист ПФК ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о том, какие действия следует предпринять российскому футболу в случае его невозвращения на международную арену в ближайшее время.

«Если российскому футболу не удастся вернуться на международную арену, то нужно обращать внимание на детей, что надо делать всегда. Надо их развивать, им есть куда расти. Понятно, что игрокам сборной России сейчас непросто поддерживать высокий уровень, но достичь его тоже большой шаг вперёд. Поэтому нужно развивать молодёжь, обращать внимание на ДЮСШ», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

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