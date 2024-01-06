Футболистка Подшибякина: вижу большой прогресс в развитии женского футбола в России

Футболистка Ирина Подшибякина, в минувшем сезоне Суперлиги являвшаяся защитником московского «Локомотива», поделилась мнением о развитии женского футбола в России.

«Самая сильная российская футболистка на данный момент, наверное, Аня Беломытцева из «Локомотива». Для меня как для защитника она очень хорошую и стабильную игру показывает. Если в целом говорить о развитии женского футбола, то я вижу очень большой прогресс за последние пару лет. Даже узнаваемость у девочек некоторых выросла.

Я иногда иду по улице, и мне говорят: «О, ты же Ира Подшибякина из «Локомотива». Это очень приятно, такого не было ещё несколько лет назад. На наших матчах всё активнее работает телевидение и другие СМИ, что, конечно, играет свою роль в популяризации женского футбола в России», — приводит слова Подшибякиной Legalbet.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом женской Суперлиги с 41 очком стал санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке расположился московский ПФК ЦСКА, футболистки которого заработали для команды 38 очков. Замкнул тройку лидеров Суперлиги по итогам сезона «Локомотив», набравший 37 очков.

Анна Беломытцева выступает в составе женского «Локомотив» с 2019 года. За этот период футболистка приняла участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых она отметилась 26 забитыми мячами.

Ранее Подшибякина сообщила, что на текущий момент у неё нет контрактных обязательств с каким-либо клубом из Суперлиги.