«Севилья» заинтересована в приобретении экс-игрока «Зенита» Азмуна, выступающего в «Роме»

Руководство «Севильи» связалось с леверкузенским «Байером» для того, чтобы узнать, возможен ли вариант с досрочным завершением аренды нападающего «фармацевтов» Сердара Азмуна, который в нынешнем сезоне выступает в составе итальянской «Ромы». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Севилья» всерьёз намерена усилить свою линию нападения в период январского трансферного окна. Подчёркивается, что андалусийский клуб ведёт работу над подписанием ещё двух форвардов. При этом нападающий «Челси» Датро Фофана, в нынешнем сезоне выступающий за берлинский «Унион», рассматривается в качестве первостепенной трансферной цели «Севильи».

Напомним, в нынешнем сезоне Азмун принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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