«Барселона» не станет продавать Араухо в «Баварию» даже за € 80 млн

«Барселона» не заинтересована в расставании со своим защитником Рональдом Араухо в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на желание «Баварии» приобрести игрока обороны в январе, руководство «блауграны» не видит смысла в потенциальной сделке. Мюнхенцы на данный момент готовы предложить за Араухо около € 70 млн, в то время как «Барселона» оценивает уругвайского защитника не менее чем в € 80 млн.

Отмечается, что в контракте 24-летнего футболиста с сине-гранатовыми нет пункта о сумме отступных в размере € 80-100 млн, что значительно затрудняет его переход в немецкую команду.

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Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» выкупить нападающего «Атлетико» Жоау Феликса. Напомним, на данный момент португалец выступает за «блауграну» на правах годичной аренды.