«Тоттенхэм» продолжает работать над подписанием Дрэгушина

«Тоттенхэм» не отказывается от идеи с подписанием центрального защитника «Дженоа» и сборной Румынии Раду Дрэгушина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «шпор» усиленно работают над потенциальной сделкой. После того как лондонцы завершат переход форварда Тимо Вернера из «Лейпцига» на правах аренды, фокус тут же вернётся на Дрэгушина. Отмечается, что сделка по приобретению румынского игрока обороны будет закрыта на следующей неделе.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.