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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Порту» Эванилсоном

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Порту» Эванилсоном
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Нападающий «Порту» Эванилсон в текущее зимнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители манкунианцев прорабатывают возможность подписания 24-летнего футболиста. Отмечается, что на бразильского форварда также претендуют такие команды, как лондонский «Арсенал» и миланский «Интер».

Эванилсон выступает за «Порту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «драконов» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Реала» Ферлану Менди.

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