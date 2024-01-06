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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за подписание защитника мадридского «Реала»

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за подписание защитника мадридского «Реала»
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«Манчестер Юнайтед» так же, как и «Челси», нацелен на приобретение левого защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди. Об этом сообщает All Transfers в соцсети Х (ранее Twitter).

Французский защитник выступает в составе «сливочных» с 2019 года. За этот период он принял участие в 147 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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