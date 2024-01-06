Место Ройса в стартовом составе «Боруссии» находится под угрозой в случае прихода Санчо

Полузащитник и экс-капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может потерять место в стартовом составе «шмелей». Об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, у 34-летнего футболиста в последнее время стали ухудшаться отношения с главным тренером команды Эдином Терзичем. Отмечается, что немецкий хавбек может перестать выходить на поле в случае прихода в клуб атакующего игрока «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Ройс выступает за «Боруссию» на протяжении 11 лет (с 2012 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «шмелей» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее стало известно о возможном возвращении в «Боруссию» английского вингера Джейдона Санчо.