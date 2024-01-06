«Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Луго» благодаря дублю Депая

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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Луго» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Эстадио Энхо Карро» в Луго (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Фуэртесом. «Атлетико» одержал уверенную победу со счётом 3:1. Мадридцы пробились в следующую стадию турнира.

«Матрасники» вышли вперёд уже на второй минуте матча — голом отметился форвард Анхель Корреа. Однако ещё до перерыва «Луго» удалось сравнять счёт благодаря мячу нападающего Леандро Антонетти.

На 66-й минуте «Атлетико» снова повёл — отличился Мемфис Депай. Спустя восемь минут нидерландский форвард оформил дубль. Матч так и завершился — 3:1 в пользу мадридского клуба.

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На данный момент «Атлетико» занимает пятое место в чемпионате Испании. Подопечные Диего Симеоне набрали 38 очков после 19 туров. Отставание от лидирующего «Реала» — 10 баллов.