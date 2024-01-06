«Я чуть не умер». Тьяго Силва — о периоде в московском «Динамо»

Защитник английского «Челси» Тьяго Силва высказался о периоде в московском «Динамо», когда у игрока был туберкулёз.

«Я бы не добился того, что имею сейчас, если бы был ментально слабым. Мне нужно было быть сильным в одном из самых сложных единоборств в жизни.

Я уехал из Бразилии, когда был совсем юн. У меня был шанс перейти в московское «Динамо». Там я много тренировался с болью в груди. Не понимал, что происходит. Тогда я чуть не умер.

Врач поднёс рентгеновский снимок к свету. И там была видна огромная дыра в моём лёгком. Если бы с диагнозом чуть затянули, то вылечить меня уже было бы нельзя.

Я провёл в больнице шесть месяцев. Я был один. Это было ужасно. Я был так далеко от семьи, находившейся в Бразилии.

Пережить туберкулёз… Эти шрамы никогда не заживут. Люди говорят, что я выиграл много трофеев, но самое большое достижение в жизни, которым я больше всего горжусь, было то, что я справился с туберкулёзом», — сказал Силва в фильме «Капитаны мира» от Netflix.

Бразилец присоединился к московской команде летом 2005 года, перейдя из «Порту». Зимой 2006 года был арендован «Флуминенсе», а зимой 2007 года перешёл в бразильский клуб на постоянной основе. При этом Силва так и не сыграл за динамовцев.