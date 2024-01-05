Тьяго Силва может перейти во «Флуминенсе» летом 2024 года

Защитник «Челси» Тьяго Силва по окончании контракта может покинуть английский клуб и перейти в бразильский «Флуминенсе». Об этом сообщил Mirror.

Ранее в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» Тьяго Силва провёл свой 100-й матч в английской Премьер-лиге. Бразилец выступал во «Флуминенсе» в период с 2006 по 2009 год. Он перешёл в бразильский клуб на правах свободного агента после ухода из московского «Динамо». Кроме этого, Силва находился в структуре «Флуминенсе» в период с 1995 по 2000 год.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 39-летний Тьяго Силва провёл 19 матчей за «Челси», в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету бразильского защитника одна игра в Кубке английской лиги.