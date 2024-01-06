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Андрей Ещенко рассказал, видит ли себя тренером «Спартака»

Андрей Ещенко рассказал, видит ли себя тренером «Спартака»
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, видит ли он себя главным тренером красно-белых в ближайшем будущем.

«Когда стану тренером? Уже пытаюсь идти к этому. Управленческий опыт поможет мне руководить командой, тренерским штабом, административным персоналом. «Кубань» сейчас даёт такую возможность расти профессионально. Я хочу пройти все этапы с самого низа. Пошел учиться на лицензию Pro, но не поступил и, чтобы не терять время, устроился в «Кубань», а клуб пошёл навстречу и дал такую должность.

Вижу ли себя в «Спартаке»? Туда все хотят. А я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro, потом Первая лига, а дальше — уже РПЛ», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых Ещенко выиграл Российскую Премьер-Лигу. Кроме «Спартака», Ещенко также выступал за «Анжи», московское «Динамо», «Кубань», «Локомотив», «Волгу» и «Химки». С июля 2023 года и по сегодняшний день Ещенко работает в «Кубани» в качестве руководителя программы развития молодёжного футбола.

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