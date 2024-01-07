Клопп — о тяжёлом графике игр: человеческому организму сложно с таким справиться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на тяжёлый график игр и о том, почему футболистам сложно с ним справляться.

«Мы пытаемся находить возможности для подготовки ребят к суперинтенсивному сезону, но людей, принимающих решения, это не заботит. Среди принимающих решение нет ни одного человека, который помнил бы, каково это было, когда он был футболистом – если кто-то там вообще был футболистом.

Мы по-настоящему хорошо понимаем, с какой интенсивностью работают парни. Дело не в лени.

Люди извне обсуждают это и говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». И это на сто процентов правда. Просто они не бегают, не делают рывков, не совершают подкатов, не ускоряются. Это невозможно сравнивать, если бы мы начали сравнивать, это было бы глупо.

Это просто другой уровень интенсивности. И человеческому организму, как мы знаем, тяжело с ним справиться», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Со следующего сезона с новым форматом Лиги чемпионов увеличится количество матчей на стадии группового этапа с шести до восьми.

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