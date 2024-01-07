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Радченко: на данный момент я не вижу конкурентов у «Зенита»

Радченко: на данный момент я не вижу конкурентов у «Зенита»
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что сине-бело-голубые является фаворитами в борьбе за титул чемпионов России в нынешнем розыгрыше РПЛ, несмотря на то что после завершения первой части сезона санкт-петербургскому клубу не удалось занять первое место в турнирной таблице.

«Предрешено заранее ничего не может быть. Все болельщики ждут интригу, потому что гегемония «Зенита» многим поднадоела. Все с этим борются. Если клубы, которые могут спокойно с ними конкурировать, но они не решают свои внутренние проблемы, которые у них есть. Без этого ни о каких титулах мечтать не приходится. В этом сезоне все говорят о «Краснодаре». Посмотрим, что будет во второй половине чемпионата. На данный момент я не вижу конкурентов у «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» заработал 38 очков и расположился на первой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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