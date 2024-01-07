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Андрей Червиченко: не верю, что в 2024 году будем играть в Европе

Андрей Червиченко: не верю, что в 2024 году будем играть в Европе
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований, которые проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), из‑за ситуации на Украине.

«Не верю, что в 2024 году позиция по нашему допуску может измениться и мы будем играть в Европе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в декабре 2023 года исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако было принято решение остаться в УЕФА.

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