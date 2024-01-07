Кузяев забил гол за «Гавр» в матче Кубка Франции с «Каном»
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Сегодня, 7 января, проходит матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречаются «Гавр» и «Кан». Команды играют на стадионе «Стад Осеан» в городе Гавр, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.
На 16-й минуте нападающий французского «Гавра» Антуан Жужу вывел хозяев вперёд.
Но на 26-й минуте полузащитник Годсон Кереме после паса Ноэ Лебретона сделал счёт равным.
На 43-й минуте российский полузащитник Далер Кузяев из пределов штрафной вновь вывел «Гавр» вперёд.
Кубок Франции . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Гавр
Гавр
Перерыв
2 : 1
Кан
Кан
1:0 Жужу – 16' 1:1 Кереме – 26' 2:1 Кузяев – 43'
Ранее в 1/16 финала Кубка Франции уже прошли «Нант», «Валансьен», «Феньи Ольнуа», «Расинг», «Родез», «Клермон», «Трелисак», «Орлеан», «Париж», «Брест», «Лилль», «Шатору», «Страсбург», «Бордо», «Дюнкерк», «Сошо», «Монпелье», «Ницца» и «Ле-Пюи».
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