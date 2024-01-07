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В «Сочи» объявили соперников на зимние сборы

В «Сочи» объявили соперников на зимние сборы
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Пресс-служба «Сочи» объявила соперников на зимние сборы перед второй частью сезона МИР Российской Премьер-Лиги.

15 января сочинская команда выйдет из отпуска, и все футболисты пройдут медицинский осмотр. Уже с 16 по 21 января в Сочи пройдёт первый сбор, где клуб сыграет с молодёжной командой «Сочи».

Второй сбор южан будет в турецком Белеке с 30 января по 9 февраля, где сочинцы встретятся с «Ахматом», софийской «Славией» и московским ЦСКА.

Третий, заключительный сбор также пройдёт в Турции — с 12 по 24 февраля. На этом сборе «Сочи» проведёт товарищеские матчи с «Нефтчи» из Ферганы, «Тюменью» и «Факелом».

Напомним, 15 декабря руководство «Сочи» назначало на должность главного тренера клуба Роберто Морено.

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