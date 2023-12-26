«Сочи» высмеял своё положение в РПЛ самоироничным видео

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«Сочи» высмеял своё положение в МИР Российской Премьер-Лиги самоироничным видео.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Сочи»

Сочинская команда взяла фрагмент из кинокартины «Быстрее пули». Сперва (в начале сезона) главный герой — «Сочи» идёт в хорошем состоянии, а уже потом (в середине сезона) побитый.

Напомним, команда с юга России начинала сезон под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова. После пяти сыгранных матчей РПЛ «Сочи» располагался на 10-м месте с шестью очками. Затем произошло три поражение, после чего Хохлов покинул клуб.

Потом был наставником Александр Точилин, которого уволили перед матчем 18-го тура с «Оренбургом» (1:1). В последнем матче перед зимней паузой командой руководил Денис Клюев.

Сейчас же руководство сочинцев официально назначило на должность главного тренера испанца Роберта Морено.