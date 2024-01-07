«Бавария» может подписать правого защитника из «ПСЖ» — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» получила информацию о возможности трансфера крайнего защитника «Пари Сен-Жермен» Норди Мукиэле. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры продолжаются, поскольку главный тренер немецкой команды Томас Тухель настаивает на приобретении центрального защитника и правого защитника. Также сообщается, что «Бавария» ранее была сосредоточена на аренде крайнего защитника.

В текущем сезоне на счету Мукиэле девять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. 26-летний футболист связан контрактом с парижским клубом до июня 2027 года.