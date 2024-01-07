Анатолий Тимощук посетил хоккейный матч с участием СКА после слухов об отъезде из России

Украинский помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА – «Металлург», который проходит в эти минуты (счёт — 1:0).

Напомним, ранее тренер из США Деннис Люкенс заявил, что Тимощук уехал из России и живёт в другой стране. Также он сообщил, что Анатолий сказал ему, что «он украинец и любит Украину».

За время футбольной карьеры Тимощук выступал за «Зенит» и мюнхенскую «Баварию», а в начале своего пути играл и в украинских клубах.

При этом ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 36 очками.