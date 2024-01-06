Американский тренер заявил, что Анатолий Тимощук покинул «Зенит» и Россию

Футбольный тренер из США Деннис Люкенс, в своё время работавший в УПЛ, высказался о тренере «Зенита» Анатолии Тимощуке, заявив, что тот покинул Российскую Федерацию и уехал жить в другую страну.

«Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живёт в другой стране. Я не хотел бы очутиться на его месте. Он сказал мне, что он украинец и любит Украину», — цитирует Люкенса «Украинский футбол».

За время профессиональной карьеры игрока Тимощук выступал за «Зенит» и «Баварию», а также провёл длительную часть карьеры на Украине.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов.

Анатолий Тимощук 10 февраля 2017 года получил тренерскую лицензию класса PRO. Это позволило ему войти в тренерский штаб «Зенита». В марте присоединился к клубу в качестве помощника главного тренера.