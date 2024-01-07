Агентство игрока ЦСКА Роши прокомментировало слухи о желании Виллиана покинуть клуб

Футбольное агентство Sferico Sports and Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировало слухи о желании игрока покинуть клуб.

«Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет. Мы знаем, что «Трабзонспор» следит за Рошей, но никаких контактов с клубом нет», — приводит сообщение агентства Sferico Sports and Management Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Роша хочет покинуть армейский клуб. При этом им интересуется турецкий «Трабзонспор», у которого ЦСКА хочет € 6 млн за трансфер центрального защитника команды.

Осенью 2022 года Виллиан перешёл в стан армейцев, которые, по информации интернет-портала Transfermarkt, приобрели его за € 2 млн. Вместе с командой он взял серебро МИР РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.