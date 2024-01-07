Бразильский «Интернасьонал» объявил о переходе экс-вратаря «Зенита»

Пресс-служба бразильского футбольного клуба «Интернасьонал» официально объявила о переходе бывшего вратаря санкт-петербургского «Зенита» Ивана Куарежмы. 26-летний голкипер подписал контракт с клубом до декабря 2026 года.

Фото: ФК «Интернасьонал»

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что санкт-петербургский «Зенит» получит 10% от суммы трансфера Ивана из «Коринтианса» в «Интернасьональ».

Иван выступал за санкт-петербургский «Зенит» с июля 2022-го по январь 2023 года на правах аренды. За этот период 26-летний голкипер провёл за команду четыре матча (360 минут), два из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми Иван является чемпионом России сезона-2022/2023.

После выступления в российском клубе голкипер был отправлен в аренду в «Васко да Гама» до конца сезона-2023. Там Иван сыграл семь матчей (630 минут) и пропустил семь мячей.