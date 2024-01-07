Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» закрывает трансфер Артура

Санкт-петербургский «Зенит» завершает последние нюансы, связанные с покупкой нападающего Артура Гимарайнса из бразильского «Палмейраса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романа в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник подтверждает, что сине-бело-голубые заплатят за переход 25-летнего футболиста € 18 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сумма в € 18 млн за трансфер Артура будет выплачена «Зенитом» по схеме € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.