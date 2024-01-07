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«Арис» — «Омония»: Кокорин в стартовом составе на матч кипрской лиги

«Арис» — «Омония»: Кокорин в стартовом составе на матч кипрской лиги
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В матче 18-го тура кипрского Первого дивизиона встретятся «Арис» из Лимасола и «Омония» из Никосии. Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 18-й тур
07 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
1-й тайм
1 : 0
Омония
Никосия
1:0    

Стартовые составы:

«Арис»: Алвес, Кажу, Мукету-Муссунда, Сане, Урошевич, Гомис, Николич, Сёке, Струски, Бабика, Кокорин.

«Омония»: Папастилиану, Алиум, Киприано, Какулис, Кулибали, Кусулос, Лоизу, Лонг, Милетич, Харалампус, Шимич.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится с первых минут.

На данный момент после 17 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на пятом месте с 32 очками. «Омония» после такого же количества проведённых матчей находится на третьей строчке с 35 очками.

Турнирная таблица Первого дивизиона сезона-2023/2024
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