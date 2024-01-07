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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
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Сегодня, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Первый гол в мачте был забит на 33-й минуте. Его автором стал полузащитник Фил Фоден. Спустя четыре минуты аргентинский нападающий Хулиан Альварес увеличил преимущество «горожан» до двух мячей. На 58-й минуте 20-летний норвежец Оскар Бобб сделал счёт 3:0. На 65-й минуте Фоден оформил дубль. Итоговый счёт матча на 74-й минуте установил вингер Жереми Доку. Автором голевой передачи стал Кевин Де Брёйне, проводивший свой первый матч после травмы, полученной в августе 2023 года.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».

Кубок Англии . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 Фоден – 33'     2:0 Альварес – 37'     3:0 Джексон – 58'     4:0 Фоден – 65'     5:0 Доку – 74'    
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