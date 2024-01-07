«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0.
Первый гол в мачте был забит на 33-й минуте. Его автором стал полузащитник Фил Фоден. Спустя четыре минуты аргентинский нападающий Хулиан Альварес увеличил преимущество «горожан» до двух мячей. На 58-й минуте 20-летний норвежец Оскар Бобб сделал счёт 3:0. На 65-й минуте Фоден оформил дубль. Итоговый счёт матча на 74-й минуте установил вингер Жереми Доку. Автором голевой передачи стал Кевин Де Брёйне, проводивший свой первый матч после травмы, полученной в августе 2023 года.
Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».
- 7 января 2024
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