«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Первый гол в мачте был забит на 33-й минуте. Его автором стал полузащитник Фил Фоден. Спустя четыре минуты аргентинский нападающий Хулиан Альварес увеличил преимущество «горожан» до двух мячей. На 58-й минуте 20-летний норвежец Оскар Бобб сделал счёт 3:0. На 65-й минуте Фоден оформил дубль. Итоговый счёт матча на 74-й минуте установил вингер Жереми Доку. Автором голевой передачи стал Кевин Де Брёйне, проводивший свой первый матч после травмы, полученной в августе 2023 года.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».