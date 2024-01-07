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«Он уникален». Гвардиола — о возвращении Де Брёйне на поле после тяжёлой травмы

«Он уникален». Гвардиола — о возвращении Де Брёйне на поле после тяжёлой травмы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении на поле бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне. Напомним, Де Брёйне появился на поле на 58-й минуте матча 1/32 финала Кубка Англии, с «Хаддерсфилд Таун». «Горожане» выиграли со счётом 5:0, а Кевин отдал голевую передачу.

«Мы невероятно рады, что он вернулся, потому что Кевин помогает выигрывать матчи. Очень важно, что он вернулся после длительной травмы. Он поможет нам своим талантом, но я не хочу оказывать давление на Кевина, потому что это несправедливо по отношению к нему.

Конечно, у него есть особая способность и качество делать то, что трудно сделать другим. У нас есть ребята в полузащите, которые любят бегать. Кевин исключителен. Он уникален. Мы очень рады, что он вернулся после более чем трех месяцев травмы. Он отдал очень хорошую голевую передачу на гол Джереми Доку. Очень хорошо, что он вернулся», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, бельгийский полузащитник впервые вышел на поле после травмы, полученной 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0). Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В прошлом сезоне хавбек провёл за «горожан» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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