«Сейчас я наслаждаюсь футболом». Игрок «Манчестер Сити» Фоден — о своей текущей форме

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу в матче 1/32 Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (5:0), а также высказался о своей текущей форме. Англичанин стал автором двух голов «горожан» в матче.

«В восторге от результата, это непростая задача, когда они отдают все силы, чтобы победить нас, но я думаю, что то, как мы справились с силами, не теряли терпения, продолжали играть в свой футбол – мы довольны результатом.

Моя форма в последних матчах? Сейчас я наслаждаюсь футболом, занимаю позицию в центре поля и между линиями. Это то место, где я хочу быть, мне нужно продолжать помогать команде голами и передачами и быть ключевым игроком. Я стараюсь делать это каждую игру», — приводит слова Фодена ВВС.

Напомним, на счету 23-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи в последних четырёх матчах «Сити».