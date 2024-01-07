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«Арис» — ПАОК: Оздоев и Сулейманов в стартовых составах на матч греческой Суперлиги

Сегодня, 7 января, в матче 17-го тура греческой Суперлиги встретятся команды из Салоников «Арис» и ПАОК. Команды будут играть на стадионе «Харилау Клеантис Викелидис» в Салониках (Греция). Матч начнётся в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Арис»: Хулиан, Джулс, Брабец, Дарида, Джурасек, Саверио, Лорен, Монтойя, Одубаджо, Сулейманов, Фабиано.

ПАОК: Котарски, Баба, Виеринья, Десподов, Кендзёра, Кулиеракис, Льямас, Мейте, Мург, Оздоев, Тайсон.

Напомним, за команды выступают российские футболисты Магомед-Шапи Сулейманов и Магомед Оздоев, который появятся на поле с первых минут.

На данный момент после 16 сыгранных матчей греческой Суперлиги «Арис» располагается на пятом месте с 24 очками. ПАОК после 17 проведённых матчей является лидером чемпионата с 40 очками.