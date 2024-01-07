Гонсалу Гедеш на правах аренды перейдёт в египетскую «Керамику» — Relevo

Португальский нападающий «Вулверхэмтона» Гонсалу Гедеш на правах аренды перейдёт в египетскую «Керамику» до конца сезона, сообщает Relevo.

Ранее в этом сезоне форвард уже отдавался в аренду в португальскую «Бенфику», однако сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами, и в общей сложности провёл на поле 275 минут.

На данный момент «Керамика» после девяти сыгранных матчей в чемпионате Египта располагается на девятом месте с 14 очками.

Гедеш является воспитанником «Бенфики», потом был куплен французским «ПСЖ». Затем отдавался в аренду в «Валенсию», а через год подписал постоянный контракт с испанской командой. Летом 2022 года перебрался в стан «волков» и дважды отправлялся в аренду в «Бенфику».