Сулейманов забил мяч за «Арис» в ворота ПАОКа, за который играет Оздоев

Сегодня, 7 января, в матче 17-го тура греческой Суперлиги встречаются команды из Салоников «Арис» и ПАОК. Команды играют на стадионе «Харилау Клеантис Викелидис» в Салониках (Греция). Матч начался в 20:30 по московскому времени.

На 46-й минуте российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов после передачи Кике Саверио открыл счёт и вывел «Арис» вперёд.

Напомним, за команды выступают российские футболисты Магомед-Шапи Сулейманов и Магомед Оздоев, которые появились на поле с первых минут.

На данный момент после 16 сыгранных матчей греческой Суперлиги «Арис» располагается на пятом месте с 24 очками. ПАОК после 17 проведённых матчей является лидером чемпионата с 40 очками.