Сулейманов забил мяч за «Арис» в ворота ПАОКа, за который играет Оздоев
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Сегодня, 7 января, в матче 17-го тура греческой Суперлиги встречаются команды из Салоников «Арис» и ПАОК. Команды играют на стадионе «Харилау Клеантис Викелидис» в Салониках (Греция). Матч начался в 20:30 по московскому времени.
На 46-й минуте российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов после передачи Кике Саверио открыл счёт и вывел «Арис» вперёд.
Греция - Суперлига . 17-й тур
07 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Арис
Салоники
2-й тайм
2 : 0
ПАОК
Салоники
1:0 Сулейманов – 46' 2:0 Саверио – 59'
Напомним, за команды выступают российские футболисты Магомед-Шапи Сулейманов и Магомед Оздоев, которые появились на поле с первых минут.
На данный момент после 16 сыгранных матчей греческой Суперлиги «Арис» располагается на пятом месте с 24 очками. ПАОК после 17 проведённых матчей является лидером чемпионата с 40 очками.
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