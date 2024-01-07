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Греческий «Арис» благодаря голу Сулейманова обыграл ПАОК с Оздоевым

Греческий «Арис» благодаря голу Сулейманова обыграл ПАОК с Оздоевым
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Сегодня, 7 января, в матче 17-го тура греческой Суперлиги встречались команды из Салоников «Арис» и ПАОК. Команды играли на стадионе «Харилау Клеантис Викелидис» в Салониках (Греция). Матч начался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 46-й минуте российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов после передачи Кике Саверио открыл счёт и вывел «Арис» вперёд. На 59-й минуте уже сам Саверио увеличил преимущество хозяев. На 75-й минуте Абдул-Рахман Баба отыграл один мяч.

Напомним, за команды выступают российские футболисты Магомед-Шапи Сулейманов и Магомед Оздоев, которые появились на поле с первых минут. При этом оба россиянина отыграли полный матч, а Шапи отметился забитым мячом.

На данный момент после 17 сыгранных матчей греческой Суперлиги «Арис» располагается на пятом месте с 27 очками. ПАОК находится на втором месте с 38 очками.

Греция - Суперлига . 17-й тур
07 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
2 : 1
ПАОК
Салоники
1:0 Сулейманов – 46'     2:0 Саверио – 59'     2:1 Баба – 75'    
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2023/2024
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