Роман Широков высказался об удалении Абаскаля за бросок Бериши в матче «Ахмат» — «Спартак»

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал эпизод с удалением главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно).«Спартак» проиграл ту встречу со счётом 1:2.

«Главный тренер не должен реагировать на провокации. Понятно, эмоции вкупе с не совсем хорошими результатами. Но вообще эта ситуация даже помогла «Спартаку» – они же потом крупно обыграли «Крылья» (3:0).

Может быть, ему следует только тренировать? Будет сидеть на трибуне, а руководить непосредственно матчами будут другие. Таким образом придут к какому-то положительному результату», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова. После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 игр.