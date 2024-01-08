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Тренер «Аль-Насра» Каштру рассказал, в чём заключается уникальность Роналду

Тренер «Аль-Насра» Каштру рассказал, в чём заключается уникальность Роналду
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Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о 38-летнем нападающем саудовской команды Криштиану Роналду.

«Помимо того, что он лучший игрок в мире, он очень великодушный и внимательный к окружающим человек. Он испытывает непреодолимое желание побеждать во всём. Амбициозность — его ежедневное состояние. Она помогает ему преодолевать препятствия и разочарования. В этом часть его силы», — приводит слова Каштру ITASportPress.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.

Роналду подарил маме Porsche на её день рождения:

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