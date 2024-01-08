Гаттузо рассказал, как несколько дней ждал Гвардиолу у тренировочного центра «Баварии»

Наставник «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал, как три дня ждал Хосепа Гвардиолу у тренировочного центра «Баварии», когда специалист возглавлял мюнхенский клуб. Гаттузо был начинающим тренером и надеялся на встречу с Гвардиолой, поскольку пытался понять, как работает Хосеп.

«Я почти три дня ждал у ворот тренировочного центра «Баварии», ожидая прибытия машины Гвардиолы. Я никого ни о чём не просил, потому что не люблю просить об одолжениях. Он узнал меня, когда наконец прошел мимо нас, но это было тогда, когда мы пробыли там два дня. Я замерз до смерти со своим помощником, — приводит слова Гаттузо Essentially Sports.

Напомним, за свою тренерскую карьеру Гаттузо возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи» и «Милан».

Материалы по теме Гаттузо сравнил работу главным тренером в «Марселе» и «Милане»

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии