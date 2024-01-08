«Ницца» не намерена отпускать защитника Жан-Клера Тодибо этой зимой

«Ницца» не намерена отпускать центрального защитника Жан-Клера Тодибо в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

В услугах 24-летнего француза заинтересованы «Милан», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Тодибо перешёл в «Ниццу» из «Барселоны» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Тодибо провёл 14 матчей и отдал 1 голевую передачу.

За свою карьеру Тодибо, кроме «Барселоны», с которой выиграл Ла Лигу в сезоне-2018/2019, и «Ниццы», успел поиграть за «Тулузу», «Шальке» и «Бенфику».

После 17 туров «Ницца» занимает 2-е место в чемпионате Франции с 35 очками. Лидирует в таблице ПСЖ (40 очков).

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»