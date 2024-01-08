Килиан Мбаппе забил семь голов в последних четырёх матчах за «ПСЖ»

В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ревель», выступающий в шестом дивизионе страны, и «ПСЖ». Гости одержали разгромную победу со счётом 9:0. Нападающий парижан Килиан Мбаппе отметился по ходу матча тремя забитыми мячами.

Французский форвард в последних играх показывает невероятную результативность. На счету Мбаппе теперь семь голов в четырёх последних матчах за клуб. Ранее он забил один мяч в ворота «Тулузы», отметился дублем в матче с «Метцем» и поразил ворота «Лилля». Все матчи были сыграны в рамках Лиги 1, лишь встреча с «Тулузой» — в Суперкубке Франции.

Напомним, благодаря вчерашним голам Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции.

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