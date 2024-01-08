Игрок «Спартака» Бабич рассказал, как проводит новогодние каникулы

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич рассказал, как проводит новогодние каникулы. Также он он ответил на вопрос, следит ли за сербским клубом «Црвена Звезда», в составе которого выступал ранее.

«Папа, брат и я собираемся около ёлки. Традиции соблюдаются до мельчайших деталей. Мы искренне наслаждаемся проведённым вместе временем. Также мне предстоит подготовка к возобновлению тренировок.

Следим ли за «Црвеной Звездой»? Да. Особенно в баскетбольной Евролиге, и они меня очень порадовали после победы над «Партизаном». Пусть продолжают в том же духе. В футболе у «Црвены Звезды» пауза, хотя я смотрел их выступления в Лиге чемпионов. Для лучшего результата не хватило везения», — приводит слова Бабича MaxBetSport.