Каземиро высказался об игре Хойлунда за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о дебютном сезоне в АПЛ для партнёра по команде — форварда Расмуса Хойлунда. Опытный хавбек подчеркнул, что датчанин имеет все шансы стать ключевым игроком «красных дьяволов» в ближайшие годы.

«Не стоит забывать, что Расмус всё ещё молод и это его первый сезон в Премьер-лиге. В конце концов, он всего лишь ребёнок, поэтому мы не должны оказывать на него большого давления. Многие люди думают, что он должен был прийти и сразу же забить 30 голов.

Расмус прибавляет в каждой игре, он усердно работает на тренировках. Он целеустремлённый парень, который хочет развиваться. Хойлунд станет отличным игроком для «Манчестер Юнайтед». Он будет соответствовать большим амбициям клуба и предопределит эпоху команды», — приводит слова Каземиро 90min.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом за € 73,9 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.