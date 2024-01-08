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«Ньюкасл» продлил контракт с Фабианом Шером

«Ньюкасл» продлил контракт с Фабианом Шером
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«Ньюкасл» продлил трудовое соглашение с центральным защитником команды Фабианом Шером. Стороны договорились о сотрудничестве до конца сезона-2024/2025.

«Я чувствую себя в этой команде как дома. Мне очень комфортно жить в Ньюкасле, я люблю этот город. Мне нравится играть за клуб и приносить радость нашим невероятным болельщикам. Не могу описать словами, как сильно я их люблю и как много значит для меня их поддержка», — приводит слова Шера пресс-служба «Ньюкасла».

Шер выступает за английский клуб с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «сорок» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Предыдущее соглашение игрока с нынешним клубом было рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса в «ПСЖ».

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