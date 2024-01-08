Гранат заявил, что прогресс Тюкавина связан с приходом Смолова в «Динамо»

Бывший российский футболист Владимир Гранат считает что прогресс молодого нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина можно связать с приходом в команду 33-летнего форварда Фёдора Смолова.

«Можно ли прогресс Тюкавина связать с приходом Смолова в команду? Однозначно! У Тюкавина конкуренция с одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Видно влияние Фёдора. Для молодых ребят он авторитет. Это о многом говорит», — приводит слова Граната Legalbet.

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами

Напомним, «зимним чемпионом» Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар». Динамо», в составе которого выступают Тюкавин и Смолов, по итогам первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.