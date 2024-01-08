Агент Перейры: Маурисио любит «Краснодар», но в Россию он не вернётся

Футбольный агент Рикардо Каналс, представляющий интересы бывшего уругвайского полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейры, высказался о будущем своего клиента, в частности ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

«Скучает ли Перейра по России и рассмотрел бы потенциальное возвращение? Маурисио любит «Краснодар», у него в этом клубе осталось много друзей, но в Россию он уже не вернётся. Перейра подписал контракт с «Насьоналем». Это клуб, в котором он начинал, здесь он и планирует завершить карьеру», — приводит слова Каналса Metaratings.

Напомним, Перейра был игроком «Краснодара» с 2013 по 2019 год. В составе «быков» он дважды стал бронзовым призёром чемпионата России по футболу. В данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 18 матчей чемпионата.