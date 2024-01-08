Зырянов: если «Краснодар» хочет стать чемпионом, то им нельзя ждать осечки «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По мнению экс-футболиста, если «Краснодар» имеет чемпионские амбиции, то ему нужно ориентироваться только на себя и не стоит ждать ошибки «Зенита».

«Краснодар» закончил первую часть сезона в статусе лидера РПЛ? Это показывает всем командам, что конкурировать с «Зенитом» в принципе можно. И сразу стало интересно. Хотя с точки зрения графика набора очков команда идёт достаточно хорошо.

Правда, «Краснодар» идёт ещё лучше. Не говорю, что по игре он сильнее. Но очков у «быков» больше. С другой стороны, если они хотят стать чемпионами, им нельзя ждать осечки петербуржцев.

Почему «Зенит» просел в этом году? Пришли новые футболисты, есть те, кто в команде давно. Могу ошибаться, но, возможно, кто‑то снизил к себе требования, кто‑то хотел уехать», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице. У «Зенита», который занимает второе место, на два очка меньше.