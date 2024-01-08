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Тренер «Челси» Почеттино прокомментировал состояние Кристофера Нкунку

Тренер «Челси» Почеттино прокомментировал состояние Кристофера Нкунку
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травме французского полузащитника Кристофера Нкунку в преддверии полуфинального матча Кубка английской лиги с «Мидлсбро».

«Она не связана с его старой травмой, это другая проблема. Проблема в бедре. Мы осторожны с ним, потому что прошло шесть месяцев с момента его травмы, и он уже участвовал в нескольких матчах.

Он не будет задействован завтра. Посмотрим, будет ли он готов к субботе. Мы должны быть осторожны. Я надеюсь, что это не будет длиться долго, но в данный момент он не тренируется и занимается восстановлением. Однако это не большая проблема», — приводит слова Почеттино ВВС.

Напомним, первый полуфинальный матч Кубка лиги между «Мидлсбро» и «Челси» пройдёт в Мидлсбро 9 января (23:00 мск). Ответная игра состоится в Лондоне 23 января (23:00 мск).

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