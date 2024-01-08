«Челси» готов заплатить отступные за форварда «Ромы» Дибалу

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала в текущее зимнее трансферное окно может перебраться в лондонский «Челси». Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, сумма отступных по контракту форварда с римским клубом составляет € 12 млн и действует до понедельника, 15 января. Боссы «Челси» намерены активировать клаусулу в ближайшее время. Отмечается, что «Рома» не заинтересована в расставании с 30-летним игроком атаки и требует от него продления трудового соглашения.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за римлян 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании «Челси» приобрести центрального защитника «Астон Виллы» Эзри Конса.