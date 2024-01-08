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«Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу из третьего дивизиона

«Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу из третьего дивизиона
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Сегодня, 8 января, был доигран матч 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистас де Саламанкой» и «Вильярреалом», который вчера был прерван из-за технических проблем со светом на стадионе «Рейна София», возникших по окончании 90 минут встречи. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались хозяева (7:6).

До 82-й минуты в матче был счёт 0:0, после чего игрок «Вильярреала» Ильяс Ахомаш вывел гостей вперёд. Однако уже на 87-й минуте игрок команды из третьего дивизиона Испании Альфред Планас сравнял счёт. В дополнительное время зрители забитых мячей не увидели. В серии послематчевых 11-метровых хозяева поля реализовали семь своих ударов, в то время как клуб из Примеры оказался точен лишь шесть раз.

В 1/8 финала Кубка Испании также прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», мадридский «Реал», «Мальорка», «Сельта», «Севилья», «Осасуна», «Валенсия», «Атлетик», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Тенерифе» и «Алавес».

Кубок Испании . 1/16 финала
08 января 2024, понедельник. 18:30 МСК
Унионистас де Саламанка
Саламанка
Окончен
1 : 1
7 : 6
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Ахомаш – 82'     1:1 Planas – 87'    
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