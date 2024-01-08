Агент защитника «Рубина» Рыбуса рассказал о восстановлении игрока после травмы

Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о состоянии здоровья игрока.

«Насколько я знаю, он уже работает в Турции с тренером по физподготовке с 4-5 числа, чтобы с первого дня сборов работать в группе. Команда прилетает 15 числа. У Мацея нет проблем, он уже восстановился. Травмы нет, он жив и здоров. Уверен, что с первых дней сборов он будет в общей группе, а там уже всё зависит от него и тренерского штаба — будет готов, будет играть», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету польского футболиста одна игра за казанцев в Кубке России.