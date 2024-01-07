«Рубин» объявил об уходе 20-летнего полузащитника в аренду в «Родину»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об уходе полузащитника Даниила Кузнецова в аренду в московскую «Родину», выступающую в Мелбет Первой лиге.

«20-летний полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов проведёт вторую часть сезона-2023/2024 в столичном клубе «Родина» на правах аренды. Успехов в новом клубе, Даниил!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Рубина».

Фото: ФК «Рубин»

По итогам прошедшей части сезона Даниил Кузнецов принял участие в восьми матчах за «Рубин» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

В данный момент «Родина» находится на седьмой строчке турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона, набрав 28 очков после 20 проведённых матчей.